О трех схемах незаконного вывода денег из России рассказал «Российской газете» начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев. Это — мнимые закупки якобы дорогостоящей техники за рубежом, «карусель» и создание фирм-однодневок под конкретный контракт.

Следуя одной из них, мошенники совершают мнимые закупки якобы дорогостоящей техники за рубежом. Происходить такие закупки могут по нескольким сценариям, каждый из которых специалисты ФТС научились распознавать и выявлять. Чаще всего под видом дорогостоящего высокотехнологичного оборудования пытаются ввезти гораздо более дешевый товар, платя за него подставным фирмам как за оригинальную вещь.

Эта схема так популярна еще и потому, что ввоз в страну высокотехнологичных товаров не облагается таможенной пошлиной, а значит, и цену можно писать сколь угодно высокую. «Мы хорошо научились выявлять подобные схемы. В составе нашего управления есть подразделения, которые анализируют весь массив таможенных деклараций и помечают те, что выбиваются из общей картины. Именно этим сделкам мы уделяем особое внимание», — говорит Шкляев.

Он вспомнил случай, когда покупатель товара запрещал вскрывать упаковку с какими-то кристаллами, которые якобы используются при производстве компьютеров, потому что «это могло повлиять на свойства вещества». Заявленная стоимость груза была в тысячи выше, чем стоимость любого другого аналогичного товара. Таможенники все-таки взяли пробы, но никакие чудо-свойства порошка не подтвердились.

Еще одну схему вывода денег таможенники на профессиональном жаргоне называют «каруселью». Заключается она в том, что один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги. Схема фиксируется таможней благодаря системе управления рисками. О подозрительной сделке извещают ЦБ, который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать.

И третья из самых распространенных схем — это создание фирм-однодневок определенный конкретный контракт.