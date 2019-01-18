Американские ученые приступили к работе над криптовалютой Unit-e, ориентированной на осуществление тысяч трансакций в секунду. Таким образом, криптовалюта, обеспечивающая пропускную способность, недосягаемую сегодня биткоину, не жертвуя при этом преимуществами децентрализации, может составить конкуренцию Visa.

Над проектом работают профессоры Массачусетского технологического института, Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли, которые объединились в некоммерческую организацию Distributed Technology Research (DTR), финансируемую фондом Pantera Capital Management LP, сообщает Ttrcoin .

DTR планирует запустить Unit-e во второй половине этого года и добиться пропускной способности в 10 тыс. трансакций в секунду, в то время как возможности централизованной системы Visa ограничиваются 1,7 трансакциями. Для решения этого организация намерена переработать каждый элемент технологии блокчейн, сообщил участник проекта и профессор электрической и компьютерной инженерии Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне Прамод Вишванат.

Изначально группа займется изучением ограничений технологии, чтобы разработать альтернативу, максимально свободную от них.