Новая точка обслуживания предпринимателей расположилась в деловом центре «Зубаревский» по адресу: Зубарев переулок, 15, корпус 1, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Алексеевская». Этот офис стал 15-м, открытым банком в 2018 году, и 50-м по счету «легким» офисом УБРиР.

«Наша стратегия по развития «легкой» сети полностью себя оправдала. Мы видим, что наибольший спрос со стороны бизнеса приходится именно на расчетные счета и подключение эквайринга — именно эти услуги мы и предлагаем нашим клиентам в точках продаж. А учитывая, что предприниматели часто бывают «в полях», и добраться до банковского офиса им просто некогда, очень кстати приходится выезд специалиста банка для открытия счета и дистанционное обслуживание по любым вопросам в службе поддержки бизнеса», — прокомментировал руководитель по развитию «легкой» сети УБРиР Артем Равич.

Также он добавил, что открывшийся офис стал в Москве уже седьмым. «Деловая активность бизнеса в столице намного выше, чем в других регионах страны. Это один из немногих регионов России с положительной демографией бизнеса, именно поэтому мы укрепляем наши позиции в Москве», — добавил эксперт.

УБРиР начал развивать «легкую» сеть в 2015 году. Формат офиса представляет собой симбиоз дистанционного и классического банка в формате low cost. В точках продаж, предназначенных преимущественно для обслуживания малого бизнеса, предприниматели получают самые необходимые услуги: могут открыть расчетный счет, получить POS-терминал для приема оплаты по банковским картам, подключить сервисы для развития бизнеса, а также оформить овердрафты. Депозиты для бизнеса размещаются через интернет-банк в три клика. Любые вопросы бизнеса специалисты решают через интернет-банк, чат или по телефону. Также менеджер может приехать непосредственно в офис бизнесмена для консультации и оформления услуг.