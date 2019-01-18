Аудиторская компания Grant Thornton LLP подтвердила, что на конец 2018 года стабильный токен USDC компании Circle был полностью обеспечен реальными активами.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2018 года, на кастодиальных счетах Circle находилось 251 211 209 долларов, а в обращении находилось 251 211 148 USDC, сообщает Anycoin .

Аудит, проведенный Grant Thornton LLP в конце ноября, показал наличие 180,192 млн долларов на счетах Circle при выпущенных 177,190 млн токенов USDC. На 31 октября 127,408 млн USDC поддерживались активами в 127,412 млн долларов.