Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 100 млн рублей через допэмиссию обыкновенных акций, следует из материалов кредитной организации.

Такое решение приняли акционеры банка на внеочередном собрании 17 января.

«Увеличить уставный капитал банка на 100 000 000 (сто миллионов) рублей до общего размера 1 971 496 755 (один миллиард девятьсот семьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая», — отмечается в документе.