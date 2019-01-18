Отставка гендиректора АКРА Екатерины Трофимовой, возглавлявшей первое в стране национальное рейтинговое агентство с момента основания в 2015 году, связана в возникшими в руководстве разногласиями по поводу дальнейшего развития агентства, говорят источники РБК.

Трофимова выступала за развитие нерейтинговых продуктов, считая, что необходимо наращивать их долю в общей выручке, а ряд членов совета директоров и топ-менеджмента полагали, что надо увеличить финансирование основного бизнеса — рейтингового, сказал источник издания, знакомый с ситуацией в АКРА.

«Трофимова хотела диверсификации, а ее оппоненты — сосредоточиться на рейтинговой деятельности», — подтвердил собеседник издания в одной из финансовых организаций. Дело в том, что рейтинги становятся не так нужны в рамках новых базельских стандартов: банки делают свои системы оценки рисков, значение рейтингов может снизиться, объясняет он.

О своих планах развивать в АКРА нерейтинговые продукты Трофимова говорила в интервью РБК весной 2018 года. Речь идет о разработке рейтинговых моделей, стресс-тестировании, проведении тренингов, подготовке исследований, разработке индексов и т. д. В долгосрочной перспективе она рассчитывала довести их долю в общей выручке до 50%, а в течение ближайших двух лет — до 15%.



По информации издания, было и второе важное разногласие. «Главный упрек Трофимовой со стороны совета директоров в том, что она экономила и мало тратила на развитие», — отметил еще один источник, близкий к АКРА. «Уставный капитал АКРА (З млрд рублей. — Прим. ред.) составляют деньги инвесторов, они лежат на депозите, и Трофимова не разрешала их тратить: агентство существует за счет процентов (с депозита) и собственной выручки», — обрисовал ситуацию источник в одной из финансовых организаций. Оппоненты экс-главы АКРА, по его словам, считают, что на развитие можно тратить и капитал агентства.

Об отставке Трофимовой стало известно в четверг, 17 января. Трофимова покинула пост гендиректора АКРА по решению совета директоров на основании ее заявления, говорится в сообщении агентства. Временно исполняющим обязанности гендиректора АКРА станет управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий, который 12 лет проработал в Moody's Investors Service. В АКРА заявили, что признают позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития агентства, и вклад Трофимовой в успешную организацию агентства.



АКРА должно было стать прибыльным бизнесом через пять лет после создания — в 2020 году, но получило первую прибыль уже в 2017-м. Выручка от профильной деятельности тогда составила 259 млн рублей. Это практически столько же, сколько принес акционерный капитал на депозитах, говорила Трофимова. Итоги работы в 2018 году агентство пока не раскрывало.