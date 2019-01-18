Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России. Об этом сообщил накануне саудовскому телеканалу «Аль-Ихбария» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих, передает РИА Новости.

«Мы обсуждали с главой Российского фонда прямых инвестиций расширение базы инвестиционных проектов и очень крупные инвестиции не только в газовую отрасль, но и в нефтехимическое производство в России, где существует почва для многообещающего будущего», — сказал аль-Фалих.



Он отметил, что Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов и аналогичные инвестиции Россия сделает в экономику Саудовской Аравии.