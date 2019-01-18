В Чеченской Республике суд по иску прокурора обязал газовую компанию списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Заводской районный суд Грозного рассмотрел исковое заявление прокуратуры Чеченской Республики к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» об устранении нарушения требований действующего законодательства.

Проверкой было установлено, что ответчиком, вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа, не составлялись документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию. В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана.

«При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения. Изложенное послужило основанием для предъявления прокуратурой республики искового заявления», — поясняется в релизе ведомства.



Исследовав представленные прокурором доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать указанную задолженность населения.