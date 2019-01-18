Российский предприниматель Рубен Варданян принял предложение войти в состав совета директоров АКРА. Это решение должно быть одобрено акционерами агентства, следует из сообщения АКРА.



«Совет директоров АКРА обратился к известному российскому предпринимателю и филантропу Рубену Карленовичу Варданяну с предложением войти в состав совета директоров агентства. Принципиальное согласие по этому вопросу со стороны Рубена Варданяна получено, и теперь данное решение должно быть одобрено акционерами агентства в установленном порядке», — отмечается в релизе.

Рубен Варданян — президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры» и сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation. Также он является партнером-учредителем, заместителем председателя международного попечительского совета Московской школы управления «Сколково», председателем наблюдательного совета Института исследований развивающихся рынков, председателем экспертного совета Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково».

В четверг, 17 января, стало известно об отставке гендиректора АКРА Екатерины Трофимовой. Она покинула пост гендиректора АКРА по решению совета директоров на основании ее заявления. Временно исполняющим обязанности гендиректора АКРА станет управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий, который 12 лет проработал в Moody's Investors Service. В АКРА заявили, что признают позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития агентства, и вклад Трофимовой в успешную организацию агентства.