Российские операторы связи начали зарабатывать на облачных услугах, в которые активно инвестировали в последнее время, пишет «Коммерсант».



Так, выручка МТС от этого направления по итогам 2018 года увеличилась в три раза, примерно до 1 млрд рублей, тогда как инвестиции в него достигли 12,4 млрд. Эта сумма, рассказал газете представитель компании, учитывает покупки дата-центра «Авантаж» за 8,9 млрд рублей и облачного провайдера «ИТ-Град 1 клауд» за 2,5 млрд рублей, а также средства, направленные на развитие облачного провайдера #CloudМТS.

Облачную платформу для бизнеса продолжает развивать и «ВымпелКом». В 2019 году компания прогнозирует рост выручки от облачных сервисов в десять раз, сообщил ее представитель, не раскрывая ее объема. Компания запустила сервис BeeCloud в апреле 2018 года, а летом ввела плату за него. Ранее оператор сообщал, что за август его выручка от облачных услуг достигла 800 тыс. рублей.

Облачный бизнес «Ростелекома» по итогам девяти месяцев 2018 года показал рост в 2,5 раза, сообщили в компании. В 2019 году оператор планирует увеличить долю облачных услуг в выручке более чем в полтора раза. В октябре 2018 года корпоративное решение для бизнеса «Деловое облако» запустил и «МегаФон» совместно с Mail.ru Cloud Solutions. Оператор не раскрывает объем инвестиций в облачное направление. Tele2 развивает облачные сервисы для внутренних процессов совместно с Oracle, напомнили в пресс-службе оператора.

По прогнозу IDC, в 2018 году объем российского рынка облачных услуг должен был вырасти на 20,7%, до 800 млн долларов, а к 2022 году достигнет около 1,5 млрд долларов. В перспективе облачные услуги могут приносить операторам связи 10–20% выручки, полагают эксперты.