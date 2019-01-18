Задача нового топ-менеджера – обеспечить профессиональное управление компанией в долгосрочной перспективе, в частности воплотить стратегию, подразумевающую переход к современному стеку технологий и актуальным подходам к реализации проектов.

Дмитрий Гарбар имеет более чем 20-летний опыт в сфере автоматизации деятельности финансовых организаций. За это время Дмитрий возглавлял подразделения сопровождения клиентов, службу качества, департамент реализации проектов, курировал работу производственных и клиентских служб, с 2011 по 2018 годы был операционным директором и членом правления «Диасофт».

«Новая Афина» – часть группы «Диасофт», поэтому мы всячески поддерживаем компанию, особенно в период важных изменений, – говорит Александр Глазков, председатель совета директоров группы компаний «Диасофт». – Дмитрий Гарбар – молодой, успешный, амбициозный управленец – именно тот, кто сможет вдохновить талантливую команду на большой успех. Так как Дмитрий – действующий член правления группы «Диасофт», мы надеемся с его назначением усилить синергию с командой компании «Новая Афина» и внести свой весомый вклад в ее успешное развитие».

Дмитрий Гарбар: «Продуктами компании «Новая Афина» пользуются на протяжении многих лет лидеры российского и международного финансового рынка. Моя задача – сохранить и укрепить эти позиции, реализовав намеченную стратегию. Это будет новый виток развития, время раскрытия огромного потенциала нашей команды».​​​​​​​

До Дмитрия Гарбара директором компании «Новая Афина» в течение 20 лет был Валерий Овсий. Он стоял у самых истоков основания компании и покидает ее, уходя на заслуженный отдых. Успешная проектная деятельность «Новой Афины» и высокая востребованность ее продуктов крупными заказчиками – во многом заслуга профессионального управления Валерия Овсия.

«Новая Афина» (входит в группу компаний «Диасофт» с 1998 года) занимается разработкой, внедрением и сопровождением высокотехнологичных IT-решений для автоматизации и оптимизации банковских бизнес-процессов. За это время компания заслужила доверие ведущих банков России и СНГ, таких как Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, а также представительств международных финансовых организаций и иностранных банков, работающих на территории России, – Credit Suisse, J.P.Morgan и многих других.

Источник: Компания «Диасофт»