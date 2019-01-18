Эксперты сайта объявлений «Авито Работа» проанализировали данные о размещаемых в сервисе вакансиях и выяснили, что в 2018 году самой высокооплачиваемой сферой в России оказалось строительство, а самой востребованной среди как работодателей, так и соискателей — продажи. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое имеется распоряжении РИА Новости.

«Самая высокая средняя зарплата в 2018 году отмечена в категории «строительство» — 46,9 тыс. рублей, а минимальная — 25,2 тыс. рублей — в сфере «образование, наука». Сильнее всего выросли оклады в категории «фитнес, салоны красоты» — на 9,4% (45,1 тыс. рублей), а самое значительное падение наблюдалось в страховании — на 5,6% (32,2 тыс. рублей)», — говорится в исследовании, охватывающем 23 крупнейших города России.

Зарплаты в 2018 году выросли незначительно в соответствии с общим уровнем инфляции, отметил директор сервиса «Авито Работа» Владимир Корицкий. Так, средний оклад вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим годом — до 35,7 тыс. рублей. Среди 23 крупных российских городов минимальная зарплата была зафиксирована в Тольятти (27,8 тыс. рублей), а максимальная — в Москве (51,3 тыс. рублей в месяц).

При этом столица заняла последнее место по темпам роста средней зарплаты. За год она увеличилась только на 2,2%. Во всех остальных 22 городах оклады выросли больше, чем в Москве. Самые заметные изменения произошли в Казани (рост на 9%), Новосибирске (плюс 9,2%) и Омске (плюс 9,3%). Объясняется это тем, что «столичные города раньше вышли из кризиса и уже замедлили темпы роста, а регионы только сейчас догоняют», пояснил директор сервиса «Авито Работа».

Дефицит квалифицированных кадров привел к тому, что работодатели увеличили число вакансий на четверть по сравнению с 2017 годом, отмечают в «Авито». Корицкий, в частности, связывает данный рост с проведением в России чемпионата мира по футболу. «Был дефицит не только кадров рабочих специальностей, необходимых для работы на инфраструктурных объектах, и в сфере услуг, но и узкоспециализированных специалистов», — уточнил он.

С географической точки зрения повышенный спрос на сотрудников распределяется неравномерно. Например, число предложений о трудоустройстве на «Авито Работе» в Екатеринбурге за год выросло на 34%, а в Уфе — только на 11%. Более половины от всех размещенных за прошлый год объявлений — это вакансии в продажах, производстве, сырьевой сфере, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, индустрии гостеприимства и строительстве.



Соискатели, в свою очередь, больше всего интересовались вакансиями следующих групп: «продажи»; «без опыта, студенты»; «транспорт»; «логистика»; «производство»; «сырье»; «сельское хозяйство»; «строительство». На вакансии в этих группах пришлось 66% всех запросов от соискателей в прошлом году, отмечается в исследовании.