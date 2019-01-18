Иностранным инвестором, заинтересованным в покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), может быть китайская инвестиционная компания Fosun или Harbin Bank, пишет «Коммерсант».

Только у этих двух организаций есть мандат властей КНР на покупку банка в России, рассказал изданию источник, знакомый с китайским рынком M&A. Другие китайские кредитные организации, например Heihe Rural Commercial, по его словам, тоже могут быть заинтересованы в сделке, но их участие в сделке менее вероятно из-за отсутствия соответствующего мандата. Другой собеседник газеты называет Harbin Bank наиболее вероятным покупателем.

Ранее сообщалось, что в покупке дальневосточного банка заинтересованы именно китайские инвесторы. Интерес китайских инвесторов к этому активу обусловлен его региональной спецификой. «Учитывая региональное присутствие банка АТБ, он может быть интересен китайским инвесторам прежде всего с точки зрения проведения расчетов и обслуживания своих клиентов, работающих на Дальнем Востоке, либо совместных российско-китайских предприятий»,— считает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

Интерес к покупке кредитной организации в России могут иметь и другие китайские банки, но они сейчас не имеют соответствующего мандата от властей своей страны. Среди российских инвесторов заинтересованность в покупке дальневосточного банка проявляли Совкомбанк и Московский Кредитный Банк .

Банк России выставит акции АТБ на голландский аукцион 14 марта 2019 года. Стартовая цена, по которой регулятор намерен продать дальневосточный банк, составляет 9,85 млрд рублей, а минимальная — 6 млрд рублей. В декабре прошлого года зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что покупкой АТБ интересуются по меньшей мере три инвестора, еще несколько выражали устное желание принять участие в аукционе. Также, по его словам, в покупке заинтересован один иностранный инвестор.