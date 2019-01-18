Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил РБК , что министерство подготовит проекты изменений в правила оказания различных услуг связи, в которых установит минимальные пределы качества для каждой услуги. Если качество оказываемых оператором услуг окажется ниже установленных пределов, абонент не будет обязан платить за подобные услуги: будет считаться, что они не оказаны.

Заместитель министра затруднился назвать точные сроки подготовки изменений, отметив лишь, что, скорее всего, это произойдет не раньше чем через год. Сейчас у Минкомсвязи есть другие, более актуальные задачи, добавил он.

В четверг, 17 января, в интервью RSpectr.com Иванов заявил, что абоненты часто жалуются на качество связи. «В договоре с оператором указана скорость доступа, к примеру, до 100 Мбит/с, а реальная скорость может составить 100 Кбит/с, что при этом не является нарушением», — отметил замминистра. Поэтому необходимо установить пределы, ниже которых не должно опускаться качество услуг, рассказывал Иванов. В то же время он оговаривался, что минимальные параметры нельзя «задирать».

Мониторингом качества связи в России занимается Роскомнадзор. Ведомство регулярно проводит соответствующие замеры для оценки качества услуг, оказываемых операторами «большой четверки» по всей России. Результаты публикуются на специальном портале ведомства качествосвязи.рф.

В ходе подобных замеров специалисты Роскомнадзора оценивают качество голосового соединения, скорость передачи СМС, а также скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи. Измерения охватывают основные транспортные магистрали городов, подъезды к вокзалам, важным социальным объектам, а также другие территории с высокой плотностью концентрации абонентов.