Минфин согласовал версию законопроекта о цифровых финансовых активах, в которой изменилось их определение, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев и пояснил, что определение криптоактивов, которое было в первоначальной версии, было зауженным.

«В целом согласованный текст. Более того, как раз обсуждалось на Гайдаровском форуме, что определение, которые было в первоначальной версии, оно зауженное. Соответственно, Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку — прим. ред.) всех обрадовал, что оно теперь не зауженное», — цитирует RNS Моисеева.

Теперь цифровыми финансовыми активами признаются обязательственные и иные права. В предыдущей версии документа к таким видам активов относились права, удостоверяющие денежные требования, и права по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным с использованием блокчейна.