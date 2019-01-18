Введенный Masterсard запрет автоматического списания платежей с карт потребителей после окончания срока действия бесплатных пробных подписок не коснется цифровых сервисов. Об этом сообщила сама международная платежная система, уточнив опубликованное ранее в ее блоге сообщение о введении такого запрета.

В скорректированной версии сообщения подчеркивается, что изменение правил списания средств распространяется только на товары, которые доставляются подписчикам физически — косметику, витамины и так далее. Пресс-секретарь Masterсard Чаити Сен пояснила The Verge, что именно от подписчиков на доставку таких товаров платежная система получает больше всего жалоб.

Запрет на автоматическое списание платежей с карт подписчиков цифровых сервисов, у которых истек пробный период, Masterсard пока не вводит.

Ранее компания заявила, что, в соответствии с новыми правилами, после истечения срока действия бесплатной подписки продавец продукта должен будет отправлять держателю карты сумму трансакции, дату платежа, наименование компании и четкие инструкции о том, как отменить пробную версию, а автоматическое списание платежей станет невозможным.

«Иногда бесплатная пробная версия может невольно превратиться в постоянную подписку, которую трудно отменить. Такая ситуация может быть неприятной и дорого обходиться как потребителям, так и их банкам», — отмечалось в сообщении Masterсard.