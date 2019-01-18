Число обращений правоохранительных органов к швейцарской бирже криптовалют ShapeShift выросло на 175% во второй половине 2018 года, говорится в отчете биржи.

Как пояснила ShapeShift, общение с властями связано с запросами на предоставление криптоадресов в самой системе биржи и за ее пределами, идентификаторов трансакций, идентификационной информации, информации о криптовалютных активах и т.д., сообщает Ttrcoin .

Больше всего запросов пришло от американских ведомств – 18 из 60. 6 из них были направлены ФБР, 5 – Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), 3 – властями различных штатов, 2 – Министерством внутренней безопасности (DHS), 1 – Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

При этом Второе место по частоте обращений заняли агентства Германии (8), за ними идут Великобритания (6) и Франция (4). Также по одному запросу оформили Россия и Украина.

Компания отметила, что в большинстве случаев ее не информируют о деталях ведущихся расследований или целях сбора запрашиваемых данных.