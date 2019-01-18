Криптовалютная биржа OKCoin может выйти на Гонконгскую фондовую биржу (HKEX) без необходимости подавать заявку на проведение IPO и соблюдать некоторые регуляторные требования в случае успешной сделки по приобретению акций строительной компании LEAP Holdings Group Ltd.

Как сообщает Ttrcoin , 10 января основатель биржи криптовалют OKCoin Стар Сюй обратился к Гонконгской фондовой бирже за разрешением на покупку 60% акций LEAP Holdings Group Ltd.

Через OKC Holdings Corp. Сюй планирует приобрести около 3,2 млрд акций по цене 0,02 доллара за единицу. В целом сделка обойдется в более чем 60 млн долларов, если будет одобрена.

Таким образом, основатель криптобиржи может планировать провести размещение акций своей фирмы на HKEX путем поглощения другой компании.