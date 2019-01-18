Криптовалютная биржа Coinbase приобрела стартап Blockspring, который занимается разработкой инструментов для сбора данных c помощью разнообразных API. Разработчики Blockspring войдут в состав команды Coinbase.

Еще в 2015 году инвесторами Blockspring стали инкубатор Y Combinator, фирма Andreessen Horowitz и SV Angel. Тогда же стартап высоко оценил и CTO Coinbase Баладжи Сринивасан, сообщает ForkLog .

Стартап продолжит работать независимо, его продукты останутся доступны текущим и новым клиентам.