Сумма сделки не разглашается.
Криптовалютная биржа Coinbase приобрела стартап Blockspring, который занимается разработкой инструментов для сбора данных c помощью разнообразных API. Разработчики Blockspring войдут в состав команды Coinbase.
Еще в 2015 году инвесторами Blockspring стали инкубатор Y Combinator, фирма Andreessen Horowitz и SV Angel. Тогда же стартап высоко оценил и CTO Coinbase Баладжи Сринивасан, сообщает ForkLog.
Стартап продолжит работать независимо, его продукты останутся доступны текущим и новым клиентам.
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