Крупнейшая по объему торгов криптовалютная биржа Binance из Гонконга планирует запустить фиатную платформу в Россиюи других странах. Список опубликовало издание The Block.

Также в 2019 году биржа намерена запустить полномасштабную деятельность на Мальте и в Сингапуре. Одновременно с этим, в планах Южная Корея, Лихтенштейн, Турция и Аргентина, сообщает РБК .

Площадки будут использовать технологию Binance, но фактически станут отдельными юридическими лицами.

В октябре прошлого года подобная биржа была запущена в Уганде, а в середине января 2019 г. — на острове Джерси.