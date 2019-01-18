Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), отчиталась о существенном снижении выручки от продажи чипов для майнинга криптовалют в прошлом году, но отказалась раскрывать конкретные значения.

TSMC также сообщила, что низкий спрос на оборудование для майнинга стал причиной накопления нераспроданной продукции на складах, сообщает Ttrcoin .

В целом, выручка TSMC за четвертый квартал составила 9,4 млрд долларов, увеличившись на 10,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания ожидает, что в текущем квартале показатель будет находиться на уровне 7,3 - 7,4 млрд долларов из-за «ухудшения макроэкономического климата, сезонности мобильных продуктов и перенасыщенности цепей поставок полупроводниковых изделий».