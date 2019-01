Тысячи китайских инвесторов могут потерять более 100 млн юаней (около 16 млн долларов) в криптопроекте OneChain, который подозревают в exit-скаме.

OneChain провел ICO в апреле 2018 года и за 10 дней продажи токенов ONE было выручено более 100 млн юаней. Компания обещала инвесторам высокую прибыль от вложений в ONE — до 100%. Тем временем вариантов использования токена практически не было — он торговался только на площадке самой OneChain. В дополнение к ONE компания выпустила еще пять криптовалют, обещала раздачу бесплатных монет и возвращала 80% за трансакции в ONE, сообщает Anycoin .

OneChain прекратила активность в Twitter 4 декабря, а в аккаунте WeChat — еще в июле.

Заявление о предполагаемой криптоафере одного из инвесторов OneChain полиция не приняла, финансовый регулятор ответа на жалобу не дал.