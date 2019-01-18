Минфин России планирует новые заимствования на внешнем рынке в европейской валюте, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах по итогам конференц-звонка министерства.

«Сказали, что в евро планируют занимать (на внешнем рынке. — Прим. ред.)», — сказал он со ссылкой на данные представителей министерства.

В конце 2018 года первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ планирует внешние займы в 2019 году во внедолларовом эквиваленте — евро и юанях, при этом рассчитывает в евро занять больше, чем ему удалось привлечь в 2018 году.

В начале декабря прошлого года РФ разместила евробонды на 1 млрд евро под 3% годовых. Это было первое размещение в европейской валюте с 2013 года.

Кроме бумаг в евро, Минфин весной прошлого года разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 млрд долларов и доразместил выпуск «Россия-2047» на 2,5 млрд долларов. Министерство сообщило тогда, что из 4 млрд долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 млрд долларов были направлены на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 млн были зачислены в федеральный бюджет.