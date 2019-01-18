Следуя требованиям регуляторов, банки обязаны обеспечить возможность регистрации биометрических образцов физических лиц в Единой биометрической системе (ЕБС). А для защиты биометрических персональных данных необходимо применять средства криптографической защиты информации и специальное программное обеспечение (ПО), прошедшее проверку в ФСБ (тематические исследования). ООО «АйДиСистемс» ( iDSystems ), как лидер в области электронного документооборота между банками и госорганами, технологический партнер НСФР и активный участник всех пилотных взаимодействий, в том числе и с ЕБС, совместно с ведущим российским разработчиком средств криптографической защиты информации ООО «КРИПТО-ПРО» проводит целый комплекс работ для соответствия системы « iDБанк » требованиям регуляторов. Первым результатом этих работ стало подтверждение по результатам экспертной оценки, проведенной ООО «КРИПТО-ПРО», что программный продукт от ООО «АйДиСистемс» взаимодействует с СКЗИ ПАКМ «КриптоПро HSM» в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

С официальным документом можно ознакомиться по ссылке.

Следующим этапом в течение 2019 года будут проведены работы, направленные на получение Заключения ФСБ России.

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

О компании КриптоПро:

Компания КриптоПро занимает лидирующее положение в сфере разработки средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и развития Инфраструктуры Открытых Ключей (PKI) на территории РФ.

Продукты компании КриптоПро включают поддержку всех современных платформ, имеют версии для мобильных устройств, интегрированы с ведущими российскими и зарубежными IT решениями, широко используются органами власти и коммерческими организациями всех отраслей. Они применяются в системах электронного документооборота, исполнения госзаказа, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности и т.п. Средства электронной подписи КриптоПро CSP/JCP установлены более чем на 10 000 000 серверах, рабочих местах и мобильных устройствах пользователей. Разработанные компанией КриптоПро средства обеспечения деятельности удостоверяющих центров внедрены более чем в 1000 организациях; в том числе и в составе Головного удостоверяющего центра Минкомсвязи России.

Источник: iCAM Group