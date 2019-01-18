Криптовалютные биржи Kraken и Cobinhood из 135-ти платформ для торговли криптовалютами с суточным объемом более 100 тыс. долларов заняли первое и второе место соответственно по уровню безопасности, получив рейтинг A. Тройку лидеров замкнула биржа Poloniex с рейтингом A-, говорится в отчете аналитиков ICORating.

Coinbase Pro заняла девятую строчку рейтинга, Binance — 34-ю, а Gemini — 84-ю, сообщает ForkLog .

При этом эксперты исследовали безопасность пользовательских аккаунтов, безопасность домена, устойчивость перед DoS-атаками и веб-безопасность.

Примечательно, что лишь 16% крупнейших мировых бирж получили рейтинг A и A-, при этом ни одна не удостоилась A+.