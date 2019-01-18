Facebook и Twitter ответили на требование Роскомнадзора предоставить сведения о хранении персональных данных россиян. Регулятор изучит полученную информацию и сообщит о дальнейших действиях 21 января, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter. Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране. Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник», — говорится в сообщении.

О том, что регулятор планирует проверить Facebook и Twitter на предмет соблюдения законодательства о хранении персональных данных россиян, Роскомнадзор сообщал в начале года. Согласно закону, данные россиян должны храниться только на территории страны, однако Facebook и Twitter хранят данные за границей.

Глава ведомства Александр Жаров сообщил, что регулятор направил запросы в компании, и они должны были дать ответ до 17 января включительно. Если этого не произойдет, на каждую соцсеть будет возложен штраф в размере 5 тыс. рублей. Также регулятор определит срок, в течение которого компании должны будут локализовать данные.