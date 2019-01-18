Около 10% майнеров перешли в новую сеть Constantinople, несмотря на то, что активация хардфорка в сети еthereum была отменена разработчиками за несколько часов до назначенной даты. О переносе обновления получилось сообщить не всем майнерам, пояснил Майкл Хан из проекта MyCrypto.

При этом объем их вычислительных мощностей на сегодня в два раза выше, чем у Ethereum Classic, при отставании от основной сети на тысячу блоков, сообщает Anycoin .

Обновившие свои ноды пользователи также рискуют оказаться не в той сети. Например, разработчик протокола Parity Афри Шедон «предупредил весь мир о необходимости обновить (клиент), а собственная нода застряла в неправильном форке».