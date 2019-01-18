8 февраля 2019 года в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT состоится 12-я церемония «Банк года», которую по традиции организует крупнейший финансовый портал Банки.ру.

Вручение профессиональных наград вновь пройдет в открытом формате: на церемонию награждения помимо лауреатов приглашены представители финансовой индустрии, их клиенты, посетители Банки.ру.

В этот вечер со сцены будут объявлены победители в 19 номинациях. В их числе: «Банк года», «Банкир года», «Инвестиционная компания года», «Страховая компания года», «Микрофинансовая компания года» и другие. С полным перечнем номинаций можно ознакомиться на официальной странице «Банка года» .

Хедлайнером мероприятия выступит знаменитый латвийский коллектив BrainStorm, который уже два десятилетия удерживает статус одной из главных рок-команд Прибалтики.

Приобрести официальные билеты можно по ссылке . Пожалуйста, не покупайте их у посредников – как правило, это мошенники, перепродающие один и тот же электронный билет. В этом случае администрация ГЛАВCLUB GREEN CONCERT откажет вам в посещении мероприятия.

Торопитесь! Билеты заканчиваются.