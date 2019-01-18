Торопитесь! Билеты заканчиваются!
8 февраля 2019 года в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT состоится 12-я церемония «Банк года», которую по традиции организует крупнейший финансовый портал Банки.ру.
Вручение профессиональных наград вновь пройдет в открытом формате: на церемонию награждения помимо лауреатов приглашены представители финансовой индустрии, их клиенты, посетители Банки.ру.
В этот вечер со сцены будут объявлены победители в 19 номинациях. В их числе: «Банк года», «Банкир года», «Инвестиционная компания года», «Страховая компания года», «Микрофинансовая компания года» и другие. С полным перечнем номинаций можно ознакомиться на официальной странице «Банка года».
Хедлайнером мероприятия выступит знаменитый латвийский коллектив BrainStorm, который уже два десятилетия удерживает статус одной из главных рок-команд Прибалтики.
Приобрести официальные билеты можно по ссылке. Пожалуйста, не покупайте их у посредников – как правило, это мошенники, перепродающие один и тот же электронный билет. В этом случае администрация ГЛАВCLUB GREEN CONCERT откажет вам в посещении мероприятия.
Торопитесь! Билеты заканчиваются.
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