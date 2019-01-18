Рынок должен открыться снижением примерно на уровне 66,13 рубля, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«Рискну на сегодня рассмотреть пробой уровня 66 рублей и ослабление американской валюты до 65,83 рубля. По паре евро/рубль жду падения до 75,25 рубля. Технически продавцам иностранных валют ничего не мешает достигнуть обозначенных целевых уровней перед выходными», - предполагает он.

«Ждем движение пары доллар-рубль ниже отметки 66. Однако не стоит забывать, что впереди у российской валюты диапазон 65-65,5 рубля за доллар, от которого в последние месяцы происходил разворот. Вряд ли рубль сейчас пробьет данный уровень с первого раза. Поэтому шорты по паре доллар-рубль в районе 65,5 лучше прикрывать», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Несмотря на покупки валюты Минфином мы не ожидаем сильного ослабления курса рубля, пока будет сохраняться спрос на рублевые активы», - поясняет руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

По словам главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского, на горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб/долл.

«Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках», - комментирует он.