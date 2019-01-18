Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пятницу направит запросы в Федеральную антимонопольную службу и Банк России по ситуации с комиссиями за обслуживание электронных кошельков. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

«Запрошу информацию по поводу списания (списание средств с неактивных электронных кошельков. — Прим. ТАСС), какая там реальная ситуация и какие сейчас комиссии, насколько они адекватны тем затратам, которые они несут в связи с обслуживанием таких кошельков», — сказал Аксаков.

Депутат уточнил, что запросы будут направлены сегодня в Банк России и Федеральную антимонопольную службу. «Я отправлю письмо в ЦБ и ФАС, чтобы дали нам информацию и аналитику, только после этого будем принимать решения. Пока решений никаких нет», — уточнил он.



Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Аксаков намерен инициировать поправки к закону о национальной платежной системе, чтобы делать невозможным изъятие средств в пользу оператора сервисов электронных кошельков в случае неактивности электронного средства платежа. Причиной беспокойства стали многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств с неактивного кошелька в пользу его оператора, уточнило издание.