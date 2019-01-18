Специализированный строительный банк, который будет создан на базе банка «ДОМ.РФ» (до конца 2018 года — банк «Российский Капитал»), не станет монополистом на рынке кредитования застройщиков. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме.

«Точно (монополистом) не будет. Он как раз простимулирует участие других банков, даст им заработать на финансировании жилищного строительства», — сказал Аксаков.

В конце 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил создать с участием единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» специализированную кредитную организацию для финансирования строительства многоквартирных домов.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). По этой схеме дольщики передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.



«Это не означает, что только он (банк «ДОМ.РФ») будет финансировать стройку. Это в определенном смысле будет институт развития, который станет собирать деньги, в том числе с привлечением других банков на основе синдицированного кредитования. Будет где-то больше на себя брать рисков по реализации проектов застройки, снимая риски с других банков, тем самым стимулируя их», — пояснил Аксаков.

