Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков не исключает прихода профессиональных инвесторов в систему финансирования жилищного строительства из-за более высокой суммы страховки по счетам. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках X Гайдаровского форума, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков не исключает прихода профессиональных инвесторов в систему финансирования жилищного строительства из-за более высокой суммы страховки по счетам. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках X Гайдаровского форума, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Задавая вопрос, журналисты напомнили, что счета эскроу (условные счета, на которых деньги или другое имущество учитываются до наступления определенных обстоятельств; предполагается, что с 1 июля текущего года эскроу-счета будут в обязательном порядке использоваться при привлечении средств граждан в долевое строительство. — Прим. Банки.ру) будут застрахованы на 10 млн рублей, в то время как вклады физлиц страхуются на 1,4 млн.

«Да, я допускаю, что будет такая волна, и это надо будет изучать, — сказал Аксаков. — Пока еще рано об этом говорить, потому что сейчас эскроу-счетов почти нет и процесс идет вяло, но я допускаю, что профессиональные инвесторы заинтересуются. Мы будем смотреть, стоит ли их в эту лазейку запускать».



Он пояснил, почему использовал в отношении этого механизма слово «лазейка»: «Для профессионального инвестора это работа, а мы защищаем неквалифицированного человека. Мы стремимся, чтобы это все-таки касалось имущества простых людей».