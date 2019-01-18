Совет директоров Альфа-Банка рассмотрит вопрос о возможном присоединении к нему Балтийского Банка, следует из материалов кредитной организации.

«О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Альфа-Банк» вопроса о реорганизации акционерного общества «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему публичного акционерного общества «Балтийский Банк»... Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации АО «Альфа-Банк» в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк», содержащихся в договоре о присоединении», — отмечается в документе.

Заседание будет проводиться в форме заочного голосования членов совета директоров с 18 по 23 января 2019 года.

