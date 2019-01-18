Основанием для исключения послужили многочисленные нарушения данной организацией действующего законодательства.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 17 января исключило ООО «Агентство ликвидации долгов» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Сообщение об этом опубликовано в пятницу, 18 января, на сайте ФССП.
Основанием для исключения послужили многочисленные нарушения данной организацией действующего законодательства, поясняется в релизе.
В ФССП напоминают, что ООО «АЛД» было включено в реестр 1 марта 2017 года. За период деятельности компании (по состоянию на 16 января 2019-го) в отношении нее в целом по России вступило в силу 80 решений судов по части 2 статьи 14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») с административными штрафами на общую сумму 5,5 млн рублей.
Из материалов ФССП следует, что допущенные Агентством ликвидации долгов нарушения законодательства связаны с несоблюдением частоты взаимодействия с должником, введением должника и иных лиц в заблуждение, оказанием психологического давления, взаимодействием с третьим лицом при выраженном его несогласии на это, отсутствием предупреждения о ведении аудиозаписи, взаимодействием до 8 часов утра и т. п.
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