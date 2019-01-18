Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 17 января исключило ООО «Агентство ликвидации долгов» из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Сообщение об этом опубликовано в пятницу, 18 января, на сайте ФССП.

Основанием для исключения послужили многочисленные нарушения данной организацией действующего законодательства, поясняется в релизе.

В ФССП напоминают, что ООО «АЛД» было включено в реестр 1 марта 2017 года. За период деятельности компании (по состоянию на 16 января 2019-го) в отношении нее в целом по России вступило в силу 80 решений судов по части 2 статьи 14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») с административными штрафами на общую сумму 5,5 млн рублей.



Из материалов ФССП следует, что допущенные Агентством ликвидации долгов нарушения законодательства связаны с несоблюдением частоты взаимодействия с должником, введением должника и иных лиц в заблуждение, оказанием психологического давления, взаимодействием с третьим лицом при выраженном его несогласии на это, отсутствием предупреждения о ведении аудиозаписи, взаимодействием до 8 часов утра и т. п.

