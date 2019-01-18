Абсолют Банк провел первую коммерческую сделку по выпуску цифровой банковской гарантии на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн» для ООО «ИТАН» на поставку продуктов питания.

Данный проект Абсолют Банк реализует в рамках ассоциации «ФинТех» совместно Банком России и ключевыми игроками финансового рынка, говорится в сообщении кредитной организации.



Информация о выданных гарантиях будет храниться в распределенном реестре «Мастерчейн», что позволит всем участникам сделки проводить операции полностью в цифровом формате и с учтом требований к конфиденциальности информации.



По словам председателя правления Абсолют Банка Татьяны Ушковой, технология блокчейн уже запущена в промышленную эксплуатацию, и планируется, что до 20% выданных в 2019 году онлайн-гарантий будут цифровыми.



«Убеждена, что применение технологии блокчейн приведет к росту использования гарантийных банковских инструментов в корпоративном бизнесе. Абсолют Банк - один из лидеров рынка выпуска онлайн-гарантий, и его активное участие в проекте будет способствовать популяризации цифрового продукта в бизнес-среде», - подчеркнула управляющий директор ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.