Automattic, компания-разработчик WordPress, представила новую издательскую платформу Newspack для мелких и средних новостных сайтов, имеющую встроенные блокчейн-инструменты.

Платформа получила 2,4 млн долларов инвестиций и призвана освободить небольшие новостные ресурсы по всему миру от таких забот, как «выбор технологии, разработка и поддержка сайта, хостинг и безопасность», сообщает ForkLog .

На данный момент Newspack находится на стадии пилотного проекта. Закрытое бета-тестирование будет начато в июле 2019 года. Какая функциональность будет доступна пользователям Newspack, пока не уточняется. Период разработки продлится до конца января 2020 года. Также сообщается, что на стадии предзапуска платформа будет финансироваться исключительно Automattic и ее партнерами. После официального запуска пользователи Newspack будут платить около 1-2 тыс. долларов ежемесячно.