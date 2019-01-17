Группа ВТБ стала основным владельцем ООО «Медиалогия» (система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа), выкупив 63% акций компании, следует из данных системы «Спарк». В ВТБ подтвердили факт сделки, не обозначив ее деталей.

В «Спарке» указано, что совладельцем компании с 14 января является ООО «ВТБ Капитал Финанс».

«Наш стандартный горизонт инвестирования составляет около трех лет, и мы рассчитываем, что за это время актив существенно увеличит свои операционные показатели. Мы уверены, что, как все цифровые активы, он может быть потенциально интересен крупным IT-компаниям, а также в перспективе может заинтересовать крупные медиахолдинги за счет развиваемых компанией проприетарных технологий цифрового маркетинга с высокой точностью таргетирования конкретных адресатов рекламных сообщений», — передал комментарий через пресс-службу ВТБ первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

По его словам, сделка по приобретению пакета акций компании является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ.

«Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху оффлайновых СМИ», — отмечается в комментарии.

«Медиалогия» — один из технологических лидеров рынка разработки технологий для обработки и анализа больших массивов данных. Компания существует с 2003 года и была создана на IT-платформе IBS, одного из лидеров IT-рынка в России. Из данных системы «Спарк» следует, что до сделки с ВТБ доля в 63% принадлежала ООО «ИБС Холдинг», бенефициарами которого являются Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий.