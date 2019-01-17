Минобороны планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Срок «периода молчания» — до пяти лет, пишут «Известия» .

Требования по ограничению использования военнослужащими социальных сетей, а также размещения информации в СМИ и Интернете были включены в законопроект об изменении ФЗ «О статусе военнослужащих», который правительство внесло в Госдуму в сентябре прошлого года. 8 ноября он был принят в первом чтении. Теперь же запрет хотят распространить и на запасников. Изменения уже подготовлены Минобороны и внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта.



«Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах, — рассказал газете председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. — А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства».

Если новые поправки будут приняты, то в контракте с Минобороны сразу будут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.



Распространяется запрет на соцсети и на военнослужащих, не работавших с секретными документами, но служивших в режимной части, так как информация о роде деятельности и внутреннем распорядке является ценной для спецслужб иностранных государств. На ее основе можно установить, чем именно занимается то или иное воинское подразделение.



По мнению экспертов, документ необходим для обеспечения режима секретности в современных условиях. Между тем нововведение не решит всех проблем — отследить нарушителей закона будет чрезвычайно трудно, так как они могут завести анонимный аккаунт. А зарубежные соцсети пока не делятся с российскими ведомствами данными пользователей.

