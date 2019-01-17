Прошедшая неделя принесла мировым рынкам рост неопределенности как из-за нового раунда напряженности в отношениях США и Китая, так и из-за неспособности парламента Великобритании принять план Brexit. Курс рубля эти новости затронули мало – с начала года российская валюты укрепилась более чем на 4%, благодаря началу налогового периода, а также оптимизму по ситуации вокруг возможного снятия санкций с компаний О.Дерипаски. Такой позитивный для рубля контекст сделал возобновление ЦБ покупок валюты на рынке незаметным и безболезненным.

Противостояние между США и Китаем возвращается на повестку дня: Прошедшая неделя оказалась неудачной для курса евро, который ослаб на 1,3% до уровня 1,14 евро/$. В первую очередь ослабление евро стало сигналом нового снижения аппетита к риску на фоне роста напряженности между США и Китаем: власти США продолжают оказывать давление на китайскую технологическую компанию Huawei и вчера было объявлено о том, что США ведут уголовное дело против Huawei по обвинению в краже корпоративных коммерческих секретов. Во-вторых, несмотря на ожидания более мягкой риторики ФРС в этом году, рынки недовольны неторопливостью ЕЦБ в вопросе повышения ставки – ближайшее повышение, по словам регулятора, может состояться только летом 2019 г. Следующее заседание ЕЦБ по ставке состоится 24 января.

Великобритания находится в подвешенном состоянии - вариант Brexit от Т.Мэй провалился: Ключевым событием недели стало голосование в парламенте Великобритании по плану Brexit, предложенному премьер-министром Терезой Мэй. С разницей в 230 голосов (432 против 202) победу в нем одержали противники данного плана, что называют наихудшим результатом правящей партии с 1920 г. Сразу после голосования по Brexit, лидер оппозиции Джереми Корбин вынес на голосование парламента вотум недоверия Т.Мэй. Однако действующему премьер-министру все же удалось отстоять свое место: о недоверии правительству заявили 306 депутатов при необходимом минимуме в 320 голосов. Все эти события привели к тому, что волатильность британской валюты значительно увеличилась, а политическая ситуация в стране остается крайне напряженной. Вероятность нового референдума, тем не менее, не является базовым сценарием, худшим сценарием сейчас выглядит выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Цены на нефть стабилизировались на уровне 60-61 $/барр.: Нефть марки Brent уверенно закрепилась выше отметке 60 $/барр. и в моменте торгуется на уровне 61 $/барр. Такой динамике способствовала информация о планах стран ОПЕК+ по сокращению экспорта нефти, что для рынка стало подтверждением факта выполнения ранее достигнутых договоренностей. Продолжающееся сокращение запасов нефти в США (на 2,7 млн барр. за неделю) также поддержало цены, однако факторов поддержки, способных привести к дальнейшему росту, судя по всему, пока недостаточно.

Ситуация на российском валютном рынке развивается по благоприятному сценарию: Рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику, укрепившись на 1% до уровня 66,3 руб./$ за прошедшую неделю. В первую очередь это движение курса связано с хорошими новостями из США – попытки Конгресса заблокировать снятие санкций с РУСАЛа и EN+ оказались неудачными, и на данный момент — это решение имеет все шансы быть реализованным со следующей недели. Во-вторых, возврат ЦБ на валютный рынок прошел незаметно благодаря началу налогового периода - 15 января прошли первые налоговые платежи в бюджет, которые совпали с днем возврата ЦБ на рынок. За период до 6 февраля общая сумма покупки валюты для Минфина составит $3,9 млрд. Наконец, динамика инфляции в начале января оказалась предсказуемой – 0,7% за 1-14 января, что означает высокую вероятность, что за весь январь рост цен составит около 1% м/м или 5,0% г/г, что также является хорошей новостью для рубля. Торговый диапазон на неделю: 65,5-67,5 руб./$.