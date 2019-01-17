Всемирный экономический форум был вынужден соблюдать санкции США относительно приглашения трех российских бизнесменов на ежегодную сессию в Давос, так как в ВЭФ работают американские граждане, сообщил РИА Новости официальный представитель форума Эдриан Монк.

«Мы никогда не запрещали или не вносили в черный список какого-либо участника Давоса. Мы всегда четко говорим о том, что необходимо для участия. Что касается отдельных персоналий, которые находятся под санкциями США, то у нас есть сотрудники — граждане США в наших американских офисах, так что мы были вынуждены соблюдать санкции. И мы четко заявили о своей позиции затронутым персоналиям, а также заинтересованным властям», — рассказал Монк РИА Новости.

По его словам, США объяснили свою позицию относительно лиц, находящихся под санкциями, а также третьих сторон, в том числе организаций, у которых есть американские граждане среди сотрудников. «Я рад, что с прояснением этих вопросов мы можем поприветствовать всех участников Давоса в этом году. Но мы не поменяли своей позиции», — сказал он.

Монк отметил, что ВЭФ необходимо соблюдать санкционный режим, так как в структуре форума работают граждане США.

Представитель ВЭФ при этом не стал уточнять, какие именно ограничения на участие российских бизнесменов все же будут действовать во время форума в Давосе.

Согласно официальной программе ВЭФ-2019, Вексельберг, Дерипаска и Костин заявлены как участники форума, который пройдет в Швейцарии с 22 по 25 января.