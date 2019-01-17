В сети появились сообщения о новом поддельном криптовалютном кошельке - копии Electrum, которую активно продвигают на GitHub.

Его создали злоумышленники из России. Таким образом, они могли похищать деньги пользователей.

Согласно информации NullTX, фейковый кошелек размещается на российском хостинге E-Xodus. Главное отличие его от оригинала — доменная зона .one, тогда как настоящий кошелек работает на домене .org. При этом репозиторий в GitHub называется «Electrvm» вместо «Electrum», сообщает Altcoin .

Хост уже занесен в черный список и большинство пользователей больше не смогут скачивать поддельный кошелек.