Верховный суд (ВС) подтвердил незаконность заключения кредиторами соглашений при оформлении договора потребительского кредита или займа, позволяющих увеличить частоту взаимодействия с должниками, пишет «Коммерсант».

Рассматривая кассационную жалобу коллекторского агентства «Финколлект» (входит в ГК Eqvanta) на постановления судов нижестоящих инстанций о привлечении к административной ответственности, ВС пришел к выводу, что они являются обоснованными. В определении ВС указывается, что суды правомерно отклонили ссылку «Финколлекта» на заключенное «соглашение об иной частоте взаимодействия с должником (является условием договора займа), посчитав, что данное условие ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными 230-ФЗ» (закон четко ограничивает частоту взаимодействия при взыскании задолженности).

Но закон позволяет должнику и кредитору заключить соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия по усмотрению кредитора, но не на этапе выдачи займа, а уже после возникновения просрочки.

Кредиторы, впрочем, уверены, что не ущемляют права заемщиков. «При заключении таких соглашений мы руководствуемся прежде всего соблюдением баланса между интересами заемщика и кредитора, ни в коем случае не допускаем ущемления прав своих клиентов и превышения рекомендуемой регулятором частоты взаимодействия с ними», — уверили в Тинькофф Банке.

Но ЦБ (регулятор кредитных организаций) и ФССП (регулятор взыскателей) не могли прийти к консенсусу по данному вопросу. Определение ВС фактически поставило точку в споре.

В ЦБ сообщили, что подходы, изложенные в определении ВС, будут учитываться им при оценке деятельности поднадзорных организаций. Теперь эксперты ожидают массовых жалоб от заемщиков, заключивших подобные договоры, а также осложнений в работе взыскателей.