Критических замечаний к законопроекту парламентариев об устойчивости Рунета, которые бы не позволили принять его в первом чтении Госдумой, у федеральных органов исполнительной власти пока нет. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Он отметил, что в конце декабря правительство поручило Минкомсвязи подготовить отзыв на этот законопроект, и министерство разослало проект на согласование в федеральные органы исполнительной власти. «Концептуально по целеполаганию Минкомсвязи и другие федеральные органы исполнительной власти, которые предоставили свои заключения по этому поводу, законопроект поддерживают», — сказал чиновник.

«Мы четко понимаем, что сейчас Интернет и в целом система связи настолько внедрена в социальную сферу нашего общества, настолько сильно влияет на промышленный потенциал государства, на различные экономические связи, что государство просто не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы сам Интернет и другие элементы системы связи общего пользования РФ оставались без должного управления, без должного контроля», — отметил Иванов.

Еще не все предоставили свои замечания, но в поступивших позициях критических моментов, которые не позволили бы принять документ в первом чтении, нет, добавил он.

При этом замглавы Минкомсвязи полагает, что нужно провести широкое обсуждение законопроекта во втором чтении.

Иванов сообщил, что заключение еще не пришло от Минфина. Он напомнил, что большая часть затратных предложений, которая содержится в законопроекте, уже предусматривается национальной программой «Цифровая экономика РФ».