В 2019 году Сбербанк впервые проведет в Москве Global Cyber Week — международную неделю кибербезопасности, которая пройдет 17–21 июня.

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. А 19 июня состоится Международный online-тренинг по управлению рисками кибербезопасности, который позволит проверить уровень готовности крупнейших мировых финансовых и бизнес-компаний к отражению кибератак на их инфраструктуру, говорится в сообщении Сбербанка.

Ключевым мероприятием Global Cyber Week станет Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress), который состоится 20–21 июня.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, для успешной борьбы с киберпреступностью необходимо развивать эффективное международное сотрудничество на корпоративном уровне, поэтому принято решение не только сделать Международный конгресс по кибербезопасности ежегодным, но и организовать Global Cyber Week: комплексное мероприятие, включающее различные форматы.