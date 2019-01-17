Углеметбанк и ООО «Мечел-Сервис» в рамках совместного проекта по кредитованию покупателей металлопроката выдали первый кредит производственной компании из Новосибирска – ООО «Энергоресурс».

Совместная программа кредитования покупателей ООО «Мечел-Сервис» стартовала в конце 2018 года в регионах присутствия АО «Углеметбанк»: Москва и Московская область, Челябинск и Челябинская область, Екатеринбург, Кемерово и Кемеровская область, Новосибирск, Томская область, Алтайский край, Белорецк, Ижевск, Нерюнгри (республика Саха Якутия), говорится в сообщении кредитной организации.