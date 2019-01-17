Учредитель кредитно-потребительского кооператива из Удмуртии подозревается в мошенничестве. Детали дела приводятся на сайте МВД.

В производстве следственной части следственного управления МВД по Удмуртской Республике находится уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного под видом организации деятельности кредитно-потребительского кооператива. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий была установлена причастность к данному противоправному деянию экс-учредителя КПК — 41-летней жительницы Ижевска.

По версии следствия, в период с 2012 по 2017 год на территории 21 региона РФ действовал кооператив, привлекавший денежные средства граждан по договорам приема личных сбережений с условием их возврата с процентами за пользование. В дальнейшем денежные средства, полученные от пайщиков, руководитель кооператива инвестировала в аффилированные с ней микрофинансовые организации для использования в выдаче займов физическим лицам под более высокий процент.

«Выплаты пайщикам не осуществлялись, а полученная прибыль расходовалась по личному усмотрению учредителя КПК. Во избежание уголовной ответственности руководитель выплачивала лишь проценты по вкладам без возврата общей суммы вложенных денежных средств», — уточняют в полиции.

Следствием установлены 646 граждан, пострадавших от противоправных действий КПК, — жители Удмуртии и других регионов. Общий ущерб от деятельности кредитно-потребительского кооператива превысил 143 млн рублей.



В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.