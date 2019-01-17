Минтруд подготовил план по снижению бедности, сообщил в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Речь идет об уменьшении числа граждан, живущих за чертой бедности, то есть с доходами ниже прожиточного минимума, уточнил он.

Планируется снижение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума с 13,2% в 2017 году до 6,6% в 2024 году в сопоставимых условиях.

«Это значит, что показатели 2024 года должны быть рассчитаны точно по той же формуле, по которой бедность считалась в 2018 году. Поэтому, предрекая следующий вопрос, скажу: «подкрутить» статистику для получения «правильных» показателей будет нельзя», — пояснил министр.

По его словам, пилотный проект начинается в 2019 году в восьми регионах. «С этого года запускаем пилотный проект в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях. Планируем провести анализ причин бедности и разработать универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности», — сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что первый этап пилота будет запущен 1 декабря 2018 года.

Выбор именно этих регионов он объяснил различием по социально-экономическому положению, «в них разная доля бедных и разные причины бедности».

«Нужно разобраться в этих причинах, дойти до каждой семьи. Про­анализировать ситуацию конкретных семей, чтобы понять, какая помощь для них будет наиболее эффективной», — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что во время пилотов бедным семьям будет оказываться помощь, а не только будет не только анализироваться ситуация. «Среди условий вхождения регионов в эксперимент были наличие инфраструктуры, например, детсадов, чтобы устроить туда детей из бедных семей, должны быть возможности для трудоустройства родителей и т. д. Важно, чтобы специалисты на местах «попали в точку» и разработали индивидуальную программу «социальной реабилитации» семей, живущих за чертой бедности.