Тинькофф Банк проанализировал траты своих клиентов и узнал, что они покупали на Новый год и где провели каникулы.

В частности, в банке сообщили, что большинство его клиентов встречали 2019 год в России. Выехавшие за рубеж 10% выбрали такие направления, как Таиланд, Италия, Испания, Финляндия, Германия, Белоруссия, США, Австрия, ОАЭ и Франция. Больше всего зарубежных покупок в новогоднюю ночь и во время каникул зафиксировано именно в этих странах (они перечислены по убыванию объема трат). Средний чек покупки за рубежом в период с 1 по 8 января текущего года составил примерно 2,5 тыс. рублей.

За минуту до Нового года больше всего покупок в России было сделано в категориях «фастфуд» и «супермаркеты» — в отличие от 31 декабря 2017 года, когда на первом месте в списке расходов у клиентов Тинькофф Банка оказалось такси.

В предновогодний период и за время каникул мужчины потратили на подарки больше, чем женщины, особенно в таких категориях, как «ювелирные украшения» (более 157 млн рублей), «косметика» (более 114 млн) и «одежда» (более 131 млн).

В предновогоднюю неделю крупнейшую покупку, напротив, совершила девушка, которая приобрела автомобиль BMW стоимостью более 2 млн рублей. В прошлом году этот рекорд принадлежал мужчине, купившему ювелирные украшения Mercury на аналогичную сумму.

В неделю каникул в категориях трат произошли изменения относительно средних показателей 2018 года, свидетельствуют результаты исследования. Так, средний чек покупок в 2019-м вырос в категориях «рестораны» (плюс 4,4%), «детская одежда» (плюс 5%), «мебель» (плюс 5,2%), «бытовая техника» (плюс 10,2%) и «театры» (плюс 12,2%). Заметно упали траты в категории «электроника» (минус 14,2%).



Средний чек покупки у клиентов Тинькофф Банка в течение предновогодней недели и во время каникул составил около 1 тыс. рублей. Покупательский пик пришелся на 30 декабря. 31 декабря 2018 года крупнейшей покупкой стала фотокамера Leica стоимостью более 800 тыс. рублей. В 2017 году этот рекорд принадлежал клиенту, потратившему 560 тыс. рублей на автомобиль.

