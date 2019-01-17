Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете большой массив похищенных личных данных пользователей, включающий почти 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей. Об этом сообщил в четверг журнал Wired.

По его данным, объем выложенных данных составляет более 87 гигабайт. Как отмечает издание, они были размещены на одном из облачных интернет-сервисов, а также на популярном хакерском форуме, название которого не приводится.

Wired называет эту утечку персональных сведений одной из крупнейших. Большая часть паролей была похищена лишь во время двух взломов серверов компании Yahoo несколько лет назад, однако тогда украденные сведения не были выложены в открытый доступ.

Массив данных, о котором идет речь, по данным Wired, формировался в течение нескольких лет на основе утечек из тысячи различных интернет-источников. Как отмечается, используя эти сведения, злоумышленники могут применить специальные автоматические программы для того, чтобы сопоставить пароли и адреса и получить доступ к электронным ящикам пользователей, или же к сайтам и сервисам, где данная информация используется для входа.

Как отмечает журнал, первым на указанную утечку личных данных обратил внимание эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант. В связи с этим он рекомендовал интернет-пользователям проверить с помощью созданного им сайта, была ли их персональная информация скомпрометирована, и в целях безопасности сменить пароли на используемых ими сервисах.