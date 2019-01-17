Екатерина Трофимова ушла с должности гендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об ее отставке в четверг, 17 января сообщил сотрудникам председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон, пишут «Ведомости».

Место Трофимовой займет кто-то из сотрудников агентства, внешнего менеджера привлекать не будут, рассказали изданию два сотрудника АКРА.

Трофимова возглавляла АКРА с момента его основания в 2015 году. До этого она с 2012 по 2015 годы была членом правления Газпромбанка, где курировала в том числе работу центра рейтингового консультирования. До этого Трофимова более 10 лет была финансовым аналитиком, директором и руководителем группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в агентстве S&P, одном из «большой тройки» глобальных рейтинговых агентств.